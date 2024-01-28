ما القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار والسنغال في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار والسنغال في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، والتي كما هو متوقع تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

تأهل منتخب السنغال بسهولة متصدراً للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، على الرغم من قوة المنافسين في تلك المجموعة، حيث ضمت منتخبي الكاميرون وغينيا، ولكن أسود التيرانجا لم يجدوا صعوبة في الفوز على الجميع، ليبرهنوا على إمكانية حفاظهم على اللقب الغالي.

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على الجانب الآخر قدم كوت ديفوار أداءً غاية في السوء، بل كان تأهله بأقدام منتخبات المجموعة السادسة التي أعطته الفرصة للتأهل ضمن أفضل ثوالث، بعدمها حقق ساحل العاج ثلاث نقاط فقط أثر فوز وهزيمتان، ولكن قد تكون هذه هي كل ما يحتاجه الفيلة لتعود له الفرصة من جديد ليستمد روح البطولة عبر جماهيره وداخل أراضيه.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار والسنغال في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة كوت ديفوار والسنغال في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة كوت ديفوار والسنغال في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الإثنين 29 يناير 2024، على ملعب تشارلز كونان باني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الكوت ديفوار والسنغال في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الكوت ديفوار والسنغال على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة منتخب كوت ديفوار ضد منتخب السنغال في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب الكوت ديفوار ضد منتخب السنغال في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الإثنين 29 يناير 2024 موعد المباراة 22:00 مصر، 23:00 السعودية الملعب تشارلز كونان باني القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق حفيظ دراجي

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