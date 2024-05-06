تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

بالطبع ريال مدريد هو ملك أوروبا الأول وصاحب الـ14 كأساً من كؤوس ذات الأذنين، ودائماً ما يكون المرشح الأول لحمل لقب البطولة، واستطاع أن يعبر من دور الـ16 أمام لايبزيج، ليصطدم بمانشستر سيتي، ولكن استطاع التأهل على حساب السيتيسينز عن طريق ركلات الترجيح، كما حصد التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب أمام البافاري.

أيضاً بايرن ميونخ لا يقل أهميه، فهو من أقوى وأكبر الأندية في القارة الأوروبية، وقد تُوج بلقب البطولة في 6 نُسخ سابقة، واستطاع أن يتأهل في ثمن النهائي على حساب لاتسيو بنتيجة 3-1، ثم انتصر على آرسنال في ربع النهائي بإجمالي 3-2.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 8 مايو 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر "TOD TV" أو عبر beIN Connect، حيث يذيعون كافة مباريات الشامبيونزليج.