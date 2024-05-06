قبل موقعة الأبطال.. مولر: أمر واحد يذهلني في سانتياجو برنابيو

ماذا قال النجم الألماني؟

تحدث توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، عن مواجهة ريال مدريد المقررة بعد غد الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل بايرن ميونخ في عقر داره مع ريال مدريد (2-2) الأسبوع الماضي في موقعة الذهاب على ملعب أليانز أرينا.

وقال مولر في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "الأربعاء سيكون ظهوري السادس في البرنابيو، متحمس لرؤية كيف سيكون الأمر".

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وأضاف: "تم تجديد الملعب للتو، ما يذهلني كثيرًا بشأن البرنابيو هو أنه يقع في وسط المدينة. أنت في أحد الأحياء، تتجول في مبنى، وفجأة ستجد هناك ملعبًا بجوارك يتسع لـ80 ألف متفرج، كرة القدم مهمة حقًا في مدريد".

وخاض مولر 9 مباريات حتى الآن أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مثلهما، مقابل 5 هزائم، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.