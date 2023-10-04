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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
الدوري الإسباني - لا ليجا
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استاد سانتياغو بيرنابييو
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Jude Bellingham Real Madrid Ante Budimir Osasuna(C)Getty Images
ريال مدريد v أوساسوناالدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريدأوساسونا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الملكي في التربع على الصدارة منذ البداية وحتى نهاية الدور الأول من الدوري.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 7 أكتوبر 2023 على ملعب سانتياجو بيرنابيو، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 7 أكتوبر 2023
موعد المباراة17:15 مصر والسعودية
الملعبسانتياجو بيرنابيو
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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