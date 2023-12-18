ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 أو كما يُطلق عليه كأس كاراباو والذي يحفل دائماً بمستوى منافسة قوي حيث يحمل الطموح في قلب مشجعي بعض الفرق متوسطة المستوى التي تأتي لها فرصة من ذهب للتتويج ببطولة من فم أسود الأندية الإنجليزية الكبيرة.

وبالطبع يُعد تشيلسي أحد الأندية القوية والمهمة في إنجلترا ومرشح بالطبع لحمل لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا العام، على الجانب الآخر يسعى لاعبو نيوكاسل لمصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا عن طريق حمل لقب كأس كاراباو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

متى موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024؟

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل على قناة beIN Sports HD 1.

كيف تشاهد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع أهم مباريات كأس كاراباو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات كأس الرابطة الإنجليزية