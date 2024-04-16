تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

يُعد بايرن ميونخ من أقوى وأكبر الأندية في القارة الأوروبية، وقد تُوج بلقب البطولة في 6 نُسخ سابقة، واستطاع أن يتأهل في الدور السابق على حساب لاتسيو بنتيجة 3-1، وبعد تعادله خارج الديار في لقاء الذهاب زادت الكفة لصالحهم.

بينما لم يُحقق آرسنال لقب دوري الأبطال من قبل، على الرغم من أنه من أكثر الفرق التاريخية في إنجلترا وأوروبا أيضاً، وكان تأهله في دور الـ16 بصعوبة على حساب بورتو عن طريق ركلات الترجيح، ويحتاج للفوز على البافاري في وسط ملعبه حتى يتأهل، أو يتعادل ليحتكما إلى ركلات الحظ الترجيحية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال في إياب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وآرسنال على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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