تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

تُعد هذه المباراة هي المواجهة الرابعة بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في النسخة الحالية من ذات الأذنين، حيث جمعتهم المجموعة السادسة، والتي تصدر فيها الفريق الألماني برصيد 11 نقطة، وتبعه بطل باريس في الوصافة برصيد 8 نقاط، ثم تقابلاً في ذهاب نصف النهائي التي فاز فيها الفريق الألماني بهدف دون رد.

وكان قد خاض البوروسيون في الأدوار الإقصائية مشواره بإقصاء بي إس في آيندهوفن وأتلتيكو مدريد، على الجانب الآخر استطاع البطل الباريسي أن يتخطى ريال سوسييداد في ثمن النهائي، ثم برشلونة في ربع النهائي.

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جدير بالذكر أن لقاءاتهم في دور المجموعات انتهت بفوز بطل فرنسا في حديقة الأمراء، ثم تعادلهم في ملعب سيجنال ايدونا بارك "الملعب الفيستفالي".

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 7 مايو 2024، على ملعب بارك دي برينس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر "TOD TV" أو عبر beIN Connect، حيث يذيعون كافة مباريات الشامبيونزليج.