ما القنوات الناقلة لمباراة أبو سليم والزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أبو سليم والزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 والتي تشهد مستوى عال من المنافسة كالعادة حيث تُعد ثاني أقوى بطولات الأندية في أفريقيا بعد دوري الأبطال، وتتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة في القارة السمراء.

وبالطبع يُعد الزمالك من أكثر المُرشحين للبطولة، فهو ناد عريق ومن أقوى أندية القارة، ودائماً ما يتواجد في دوري أبطال أفريقيا، ولكن لسوء النتائج في الدوري المصري الموسم الماضي يُشارك الأن في الكونفدرالية، ويحتل القلعة البيضاء صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أبو سليم والزمالك في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة أبو سليم والزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024؟

موعد مباراة أبو سليم والزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 هو يوم الأحد 25 فبراير 2024، على ملعب 19 ماي 1956.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة أبو سليم والزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة أبو سليم والزمالك على قناة beIN Sports 6، بتعليق محمد المبروكي.

كيف تشاهد مباراة أبو سليم والزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة أبو سليم والزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البطولات الإفريقية.

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