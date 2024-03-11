تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورتو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.

يُعد آرسنال من الأندية التاريخية في إنجلترا وأوروبا أيضاً، وعلى الرغم من ذلك فلم يستطع تحقيق دوري الأبطال من قبل، وكانت أفضل مشاركة في موسم 2006 عندما خسر في النهائي أمام برشلونة.

ولكن يُعد الجانرز من المُرشحين بسبب وتيره أداءه المرتفعه، والذي استطاع من خلالها التأهل في صدارة المجموعة الثانية. بينما تأهل بورتور وصيفاً للمجموعة الآخيرة بفارق النقاط فقط عن المتصدر، حيث قدم مستوى أكثر من رائع، كما أن التنانين البرتغالية قد حصلو على الشامبيونزليج مرتين من قبل، آخرهم كانت نسخة 2004.

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كانت نتيجة الذهاب لصالح الفريق البرتغالي بعدما انتصر بهدف دون رد، ولكن لقاء الإياب على ملعب الآرسنال قد يكون له عامل كبير في حسم التأهل.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورتو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة آرسنال وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة آرسنال وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وبورتو على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة آرسنال وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة آرسنال وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.

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