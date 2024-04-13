ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأستون فيلا في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 لنبدأ في العد التنازلي للجولات التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج الذي يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، والذي يعتبر هو الدوري الأقوى في أوروبا والعالم أيضاً.

يُعد آرسنال من الأندية التاريخية في إنجلترا وأوروبا أيضاً، وعلى الرغم من ابتعاده عن منصات التتويج في المواسم السابقة إلا أنه يُقدم موسم من أجمل ما يكون هذا العام ومن ضمن المنافسين على اللقب رفقة ليفربول ومانشستر سيتي، حتى أنه يتصدر جدول الترتيب حتى الآن بفارق الأهداف عن الريدز.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأستون فيلا في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 14 أبريل 2024، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وأستون فيلا على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

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