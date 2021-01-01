ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يخوض الزمالك مباراته الثانية في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، وستكون ضد نادي تونجيت في السنغال.

كانت مباراة الفارس الأبيض الأولى في دور المجموعات ضد مولودية الجزائر في القاهرة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، أما الفريق السنغال فقد خسر من الترجي بصعوبة بهدفين لهدف.

صعد نادي الدم والذهب إلى صدارة المجموعة الرابعة مباشرةً برصيد 3 نقاط، وبقي الزمالك والمولودية في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكلٍ منهما، وأصبح تونجيت في القاع دون أي نقطة.

موعد مباراة الزمالك وتونجيت، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت هي القناة السابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بحوالي ربع ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة تونجيت - الزمالك الثلاثاء 23 فبراير 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 7

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة السابعة الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 7 نايل سات 12467 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة الزمالك وتونجيت عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الزمالك وتونجيت عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن هناك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.