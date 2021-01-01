الزمالك وتونجيت: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك وتونجيت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

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الزمالك 0 × 0 تونجيت

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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35' توقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب الماء.

31' محاولة للزمالك بعد تسديدة قوية من أشرف بنشرقي تخرج إلى ركنية وتمر بعدها بسلام على مرمى تونجيت.

27' فرصة خطيرة لتونجيت بعد عرضية من الجانب الأيمن ولكن دفاع الزمالك يبعد الكرة عن مرماه ويستمر التعادل السلبي.

23' محاولة هجمة مرتدة سريعة من الزمالك عن طريق فرجاني ساسي الذي مرر الكرة إلى أشرف بنشرقي ولكن الدفاع حصل على الكرة في الوقت المناسب.

20' مرور ثلث ساعة من مجريات الشوط الأول، ولازال التعادل السلبي يسيطر على الأجواء.

17' استفاقة وسيطرة من لاعبي الزمالك وضغط على لاعبي تونجيت في وسط ملعبهم ولكن دون خطورة حقيقية.

14' ركنية لصالح أصحاب الأرض تصدى لها جنش بسهولة.

10' سيطرة من تونجيت في الدقائق الأخيرة ولكن دون خطورة على مرمى جنش

7' محاولة من أيمن المثلوثي بعرضية من الجانب الأيمن والزمالك يحصل على ركنية.

5' مرور خمس دقائق من عمر اللقاء، ومحاولات من أصحاب الأرض

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الزمالك:

التشكيل|4-2-3-1

جنش

حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد فتوح

طارق حامد - فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي

أسامة فيصل

تشكيل فريقنا لمواجهة تونجيث السنغالي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/XB3mzcdQAF — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 23, 2021

على الجانب الآخر يريد أصحاب الأرض، تحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام وصيف النسخة الماضية من البطولة، والحفاظ على آماله وحظوظه في التأهل لدور الثمانية.

الزمالك يدخل اللقاء بهدف لا بديل عن الفوز، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام مولودية الجزائر سلبيًا، لتفادي تصعب موقفه في المجموعة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب لات ديور.