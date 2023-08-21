ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر الكثير منا بشغف موعد سحب قرعة مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي 2023-2024، وهي البطولة التي تحظى بجماهيرية كبيرة وتعد من أقوى وأهم بطولات الأندية في أوروبا بعد بطولة دوري أبطال أوروبا.

إشبيلية هو صاحب أكثر ألقاب البطولة بعدد 7 ألقاب، بالإضافة إلى أنه هو حامل لقب النسخة الأخيرة، ثم يأتي من بعده، الإنتر، ليفربول، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد برصيد 3 ألقاب، فهل يحافظ الفريق الأندلسي على اللقب؟ ومتى موعد القرعة؟

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لقرعة مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع قرعة مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، والتي سنشاهدها يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 بمدينة موناكو في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

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كيف تشاهد قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة قرعة المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات اليوروبا ليج.

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