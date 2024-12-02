لجأ للترجمة للعربية .. تيباس يواصل محاربة قرصنة الليجا في الرياض!

رئيس الليجا مُصر على الفوز بحربه الخاصة

يُواصل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني حربه الشعواء ضد القرصنة، إذ سيتواجد اليوم في العاصمة السعودية الرياض للحديث حول الأمر بعدما كان في الأرجنتين يوم الجمعة الماضي.

إصرار تيباس على حماية حقوق البث السمعي والبصري للدوري الإسباني ومختلف الدوريات الأوروبية ليس جديدًا أبدًا، إذ حارب كثيرًا لأجل القضاء على القرصنة وقد نجح في إقناع السلطات في إسبانيا بفرض غرامات مالية على المشاهدين وليس فقط مزودي الخدمة.

شبكة ريليفو الإسبانية أوضحت أن رسائل بغرامات مالية تصل إلى 450 يورو وصلت مؤخرًا على عدد من مشاهدي الدوري الإسباني عبر وسائل القرصنة المختلفة، بينهم رؤساء بلديات وأديرة، مشيرة إلى أن تيباس يُضحي بعدد من ساعات نومه لمتابعة القضية وإجراءات التصدي لها.

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ريليفو نقلت عن تيباس إعجابه بالقانون الإيطالي لمحاربة القرصنة، حتى أنه قال "القانون الإيطالي هو الأفضل، أحمل نسخة مترجمة منه إلى الرياض لإظهاره في اجتماعاتي هناك".

الشبكة الإسبانية أوضحت أن تيباس مقتنع تمامًا أنه يسير في الطريق الصحيح للقضاء على تلك الظاهرة، مشيرة إلى أن الرجل مقتنع تمامًا أنه سيُحرز تقدمًا كبيرًا في جميع جبهات حربه، سواء على جوجل والمنصات الراعية لخدمات القرصنة أو في جبهة تعديل القوانين الأوروبية لمحاربة الأمر، أو حتى في الحد من إقبال الناس على الاستفادة من الخدمات المقرصنة بعد فرض غرامات مالية عليهم.