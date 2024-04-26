"القدر يسعد الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال ونجم النصر أفسد كل شيء!" .. السعودية تودع حلم الأولمبياد رسميًا

ضياع حلم الأولمبياد رسميًا

ودع السعوديون، حلم المشاركة في "أولمبياد باريس 2024"؛ بعد الخروج من ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

منتخب السعودية تحت 23 سنة، خسر بهدفين مقابل لا شيء أمام نظيره الأوزباكستاني، في ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها.

ويشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، في أولمبياد باريس؛ بينما يخوض "الرابع" ملحق أمام منتخب غينيا.

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خروج منتخب السعودية الأولمبي من كأس آسيا؛ بمثابة الخبر السعيد لنادي الاتحاد، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام فريق الهلال، والمقرر يوم 30 أبريل 2024، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد طلب تأجيل كلاسيكو الهلال؛ بسبب تواجد 5 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم، مع منتخب السعودية الأولمبي؛ وهم: "زكريا هوساوي، عوض الناشري، فيصل الغامدي، مروان الصحفي، أحمد الغامدي".

لجنة المسابقات رفضت طلب الاتحاد رسميًا؛ ولكن مع خروج السعودية من البطولة الآسيوية، مساء اليوم الجمعة؛ يكون "القدر" قد منح فرصة للعميد، من أجل الاعتماد على اللاعبين الخمسة أمام الهلال، خاصة مع تبقي 4 أيام على الكلاسيكو المرتقب.

نجم نادي النصر أفسد كل شيء

وعلى جانب آخر.. حمّل قطاع جماهيري كبير، النجم أيمن يحيى، جناح نادي النصر، مسؤولية خسارة السعودية أمام أوزباكستان، وتوديع حلم المشاركة في الأولمبياد.

يحيى الذي أبدع مع الأخضر الأولمبي، في النسخة الحالية من كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، تحصل على "كارت أحمر" أمام أوزباكستان، في الدقيقة 70 من عمر المباراة؛ وذلك نتيجة تلقيه إنذارين.

وفي الوقت الذي كان السعوديون، يبحثون فيه على تعديل النتيجة بعد تأخرهم بهدف نظيف، حصل يحيى على طرد "مجاني"؛ لينهار الأخضر بعدها، ويستقبل الثاني، الذي قضى على جميع أحلامه.

جدير بالذكر أن أوزباكستان ستضرب موعدًا مع أندونيسيا، في المباراة الأولى من نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، بينما ينتظر منتخب اليابان، الفائز من العراق وفيتنام.