أحمد موسى : سأرحل عن الرياض وهذا موقفي من العودة إلى النصر

موسى سيُغادر الرياض الأسبوع المُقبل

أكد اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، على ارتياحه بالتواجد بالرياض حاليًا، في ظل التعامل الرائع من أجهزة الدولة في التعامل مع فيروس كورونا.

وفي تصريحاته لصحيفة "الرياضية" أكد اللاعب ارتياحه الكبير خلال فترة تواجده في الرياض العاصمة، مثمنًا الإجراءات الاحترازية التي وضعتها حكومة البلاد للوقاية من فيروس كورونا.

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وبحسب تقارير مُقربة من نادي النصر فأن موسى سيُغادر الرياض الأسبوع المُقبل رفقة العائلة بعد موافقة الإدارة على ذلك.

وشدد موسى على أنه سيعود إلى الرياض مجددًا متى ما طلبت منه الإدارة ذلك، مؤكدًا على التزامه بعقد احترافي مع النادي، الذي تبقى فيه موسمان.

وعن سبب رغبة السفر إلى نيجيريا قال: “أردت الذهاب لقضاء بعض الوقت مع عائلتي وإخوتي، وقمت بالترتيبات اللازمة مع السفارة”.

وبالحديث عن كواليس ما يدور في يومه قال : "أعيش براحة مع عائلتي في السكن الخاص بي، وأمارس تدريباتي بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية وذلك للحفاظ على لياقتي".

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وكانت إدارة النصر قد وافقت على مغادرة اللاعبين المحترفين إلى بلادهم بسبب توقف النشاط الرياضي في السعودية احترازيًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.