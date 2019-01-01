القحطاني في مؤتمر الاعتزال: شارة قيادة الهلال والسعودي حلم وتحقق

القحطاني يتحدث في مؤتمر صحفي عن لقاء الاعتزال

تحدث ياسر القحطاني المهاجم التاريخي للهلال السعودي، في مؤتمر صحفي الخاص بمباراة اعتزاله وكشف بعض الكواليس وأبرز محطات في مسيرته مع كرة القدم.

ياسر القحطاني يعد من أبرز المهاجمين في تاريخ زعيم الأندية السعودية، ومن حملة شارة قيادته وحقق الكثير من البطولات خلال مسيرته.

تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، قام بترتيب مباراة اعتزال لياسر القحطاني بين الهلال وفريق يضم نجوم لامعة في عالم كرة القدم.

وقال القحطاني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "حمل شارة قيادة فريق الهلال والمنتخب السعودي كان حلمًا بالنسبة لي والحمد لله تحقق هذا الحلم".

وأضاف: "خلال مشواري تمنيت الكثير من الأشياء ولكنها لم تتحقق ولكنني راضي بما قسمه الله لي، وراض تمامًا على ما قدمته خلال مسيرتي".

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وتابع القحطاني: "يعجز لساني عن شكر تركي آل الشيخ، ودوره على ما قدمه لترتيب مهرجان اعتزال بهذا الشكل، أكبر أمنية كان مشاركة جميع اللاعبين الذين زاملوني ولكن سيشارك فقط من تسمح لهم الفرصة ".

واختتم قائد الهلال السابق تصريحاته قائلًا: "كنت أتمنى مشاركة محمد نور كلاعب في مباراة الاعتزال ولكن، سيتواجد كضيف في المهرجان".