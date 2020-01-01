القبض على نجم الدوري الإنجليزي السابق بسبب كورونا

اللاعب لم يلتزم بحظر التجوال

ألقت السلطات البيروفية القبض على نولبرتو سولانو، لاعب بيرو ونجم نيوكاسل السابق، بسبب كسره حظر التجوال المفروض بالبلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعيش معظم بلدان العالم حالة من الطوارئ بعد تحول كورونا إلى وباء ضرب الكرة الأرضية بأسرها، وتم فرض حظر التجوال ومطالبة المواطنين بالتزام المنازل.

وبحسب وسائل الإعلام، فالشرطة ألقت القبض على سولانو في شوارع العاصمة ليما أثناء تواجده بالشارع مع أحد الأصدقاء من أجل التوجه لحفل في أحد المنازل.

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وتلقت الشرطة بلاغاً من السكان المجاورين للمنزل المقام به الحفل بسبب وجود تجمع لعدد كبير من الأفراد، وتمت مداهمة الواصلين، ومنهم سولانو وصديقه.

اللاعب السابق تحدث مع إذاعة "RPP" وقدم اعتذاره للجميع بسبب خرق القانون، وطالب المواطنين بالامتثال للتعليمات والبقاء بالمنازل، مؤكداً أن ما قام به ليس مبرراً.

سولانو من أحد أبرز اللاعبين في تاريخ بيرو، إذ مثل المنتخب في 95 مباراة دولية، وحالياً يدرب الفريق الأولمبي للبلاد منذ 2015.

واشتهر سولانو بسنواته مع نيوكاسل من 1998 وحتى 2004، ثم من 2005 وحتى 2007، كما مثل بوكا جونيورز، أستون فيلا، ليستر، ووست هام.