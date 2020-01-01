زاها: أحب اللعب في مانشستر سيتي وأرسنال

يتحدث عن ماذا يفعل خلال العزل وكورونا..

كشف ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس، أنه يحب اللعب في ملعبي مانشستر سيتي وأرسنال كثيرًا، كما تحدث عن كيفية قضاء وقت فراغه خلال العزل الذي تعيشه بريطانيا وأغلب دول العالم بسبب فيروس كورونا.

صاحب الـ27 عامًا من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الماضية، وكان على بعد خطوة من الانضمام إلى ملعب الإمارات قبل فشلت الصفقة بسبب المطالب المادية المرتفعة لناديه.

الدولي الإيفواري في حديث عبر إنستجرام قال "أستمتع باللعب في ملعب السيتي وأرسنال، إنها ملاعب كبيرة، عندما نلعب هناك نقوم بالهجمات المرتدة وتكون أمامنا المساحات وأنا أحب ذلك حقًا.".

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كما أضاف متحدثًا عن زميله السابق ولاعب مانشستر يونايتد الحالي آرون وان بيساكا "من الصعب تجاوزه، تابعت بعض لقطاته في اليونايتد وظل رأيي فيه كما هو. كل ما يقال عنه الآن معروف من قبل.".

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وأتم في هذا الصدد "نُطلق عليه العنكبوت، والآن يلعب أمام العالم بأسره ومن الجميل أن نرى أن العالم يتابعه ويحبه الآن.".

أما عن كيفية قضائه لوقته خلال العزل الاجتماعي الحالي "أشاهد الرسوم المتحركة، لست مضطرًا لفهمها وهذا ما يجعلني أضحك. لا أحب مشاهدة الدراما. ألعب كرة القدم في الحديقة أو صالة الألعاب الرياضية في منزلي.".

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز تم إيقافه حتى 30 أبريل المقبل من احتمالية تمديد هذا الإيقاف في ظل تمدد فيروس كورونا لدرجة إصابة رئيس الوزراء البريطاني به.