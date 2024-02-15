القادم أسوأ .. هبوط مانشستر سيتي ليس مستبعدًا وهذه الضحية أكبر دليل!

هل حان الوقت لجوارديولا أن يقفز من المركب؟

ارتفعت الأصوات المطالبة بفرض عقوبات صارمة على مانشستر سيتي، إذا ثبتت إدانتهم بانتهاك لوائح قانون اللعب المالي النظيف.

وتم اتهام بطل أوروبا وإنجلترا بـ115 انتهاكًا للوائح المالية من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم الاستماع إلى قضية مانشستر سيتي في وقت لاحق من هذا العام، لكن من غير المتوقع أن يحصل على حكم، قبل العام المقبل.

ويطالب الكثيرون بطرد مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهبوطه إلى الدرجة الأدنى إذا ثبتت إدانته، وهو ما فسره جيف شريفز، المراسل بشبكة "سكاي سبورتس"، إذ أوضح الفارق بين السيتي وإيفرتون الذي تعرض لخصم 10 نقاط من رصيده هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال شريفز: "الوضع بين فريقي إيفرتون ومانشستر سيتي مختلف تمامًا، لا يمكنك المقارنة بين الفريقين بشكل مباشر. في حالة التوفيز كان الأمر كله في يد رابطة البريميرليج، لكن مع السيتي أعتقد أن الأمر سيصل إلى المحكمة ولن يتم الفصل فيه قبل عامين على الأقل. إنها فترة طويلة جدًا".

وأضاف: "الطريق في هذه القضية طويل للغاية. لكني لا أرى أن رابطة البريميرليج لن يكون لديها أي خيار آخر غير هبوط السيتي، إذا ثبتت إدانته".

وتابع شريفز: "رابطة الدوري الإنجليزي كان لها موقف صارم مع إيفرتون بخصم 10 نقاط لخرق القواعد المالية، لذا فإن عقوبة السيتي ليست خيارًا مستبعدًا، وبالنظر إلى ما يقال عن أن فريق بيب جوارديولا ارتكب العديد من الجرائم بين عامي 2009 و2018، فقد يواجهون عقوبة أشد بكثير إذا ثبتت إدانتهم".