"بين زين الدين زيدان وسفيان رحيمي" .. القادسية يُلهب حماس جمهوره برسالة غامضة عبر "إكس"

رسالة غامضة ومثيرة من النادي السعودي

ألهب القادسية السعودي حماس جمهوره برسالة غامضة ومثيرة عبر حسابه على منصة إكس، حيث أشار إلى أنه يُحضر لشيء كبير.

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النادي الصاعد هذا الموسم إلى دوري روشن بعد تتويجه الموسم الماضي بدوري يلو أبرم عددًا من الصفقات الممتازة خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، أبرزها بيير إيمريك أوباميانج وناتشو فرنانديز، وتتحدث الأخبار عن استهدافه للمزيد من النجوم خلال فترات الانتقال القريبة القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القادسية ورغم تلك الصفقات لا يُقدم الأداء والنتائج المطلوبة تحت قيادة مدربه ميشيل جونزاليس، حيث يتواجد ثامنًا في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط وقد تعرض لخسارة موجعة في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد بنتيجة 3-1، وهو ما جعل الحديث يزداد حول إمكانية إقالة المدرب الإسباني.

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حساب القادسية على منصة إكس نشر تغريدة كتب فيها "Tic .. Tac" في إشارة إلى أن شيئًا ما يتم التحضير له وسيتم الإعلان عنه قريبًا، وقد اختلفت توقعات الجمهور حول المقصود من تلك التغريدة الضبابية، حيث قال البعض أن النادي سيُعلن عن التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان مدربًا للفريق فيما قال البعض أنه سيُعلن ضم سفيان رحيمي نجم العين، وقد دعم الصحفي عبد العزيز العصيمي النظرية الأخيرة بالقول "عينهم على رحيمي" في رد على إحدى التغريدات.

يُشار إلى أن رحيمي فرض نفسه في الإعلام السعودي بعد تألقه الموسم الماضي أمام النصر والهلال ولعبه دورًا بارزًا في إقصائهما من دوري أبطال آسيا وتتويج فريقه العين باللقب، حيث تُوج هدافًا للبطولة برصيد 13 هدفًا، وقد عاد هذا الموسم وسجل هاتريك في مرمى الهلال خلال مواجهته أمس ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا النخبة.