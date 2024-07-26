فيديو | رسالة إنذار لأندية دوري روشن .. مهاجم القادسية يحرج بطل أوروبا بـ"هدف عالمي"!

هدف لن تمل من مشاهدته أكثر من مرة!

قدم المكسيكي خوليان كوينونيس، مهاجم فريق الكرة بنادي القادسية، أوراق اعتماده سريعًا، بهدف من طراز عالمي في شباك أولمبياكوس اليوناني، في مباراة ودية تجمع بين الفريقين، ضمن معسكر فارس الشرقية في هولندا، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

وتعاقد القادسية، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، مع المهاجم خوليان كوينونيس، قادمًا من فريق أمريكا المكسيكي، بعقد لمدة 4 مواسم، حتى صيف 2028، ليصبح أغلى صفقات الفريق في موسم الميركاتو الصيفي، مقابل 13.8 مليون يورو.

ومع تأخر القادسية في النتيجة، بهدف تقدم يوناني، استطاع خوليان أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 35، بعدما استغل تمريرة من محمد أبو الشامات، ليسدد ركلة مقصية في شباك بطل كأس دوري المؤتمر الأوروبي، ليمنح التعادل لفريقه بهدف نال إشادة واسعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل انتقاله إلى القادسية، شارك خوليان كوينونيس في 293 مباراة رسمية مع مختلف الأندية، سجل خلالها 125 هدف وصنع 31 تمريرة حاسمة، كما مثّل منتخب المكسيك الأول في 7 مباريات دولية، سجل فيها هدفين.

ومن المقرر أن يستهل القادسية مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، بملاقاة الفتح، في 23 أغسطس، ضمن الجولة الأولى من المسابقة، فيما أوقعت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، القادسية في مواجهة العروبة.