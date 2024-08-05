بعد أزمة "رفع" الشرط الجزائي .. القادسية ينهي اتفاقه مع نجم بوكا جونيورز بهذا المبلغ!

القادسية يقترب من صفقته الأرجنتينية الجديدة..

بعد أزمة كادت أن تصل إلى شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، توصل نادي القادسية لاتفاق مع بوكا جونيورز الأرجنتيني حول قيمة صفقة انتقال المحور الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز، إلى دوري روشن، في موسم الميركاتو الصيفي.

الأزمة كانت في بلاغ من إدارة نادي القادسية، إلى نظيرتها في بوكا جونيورز، بتفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقد إيزيكيل فيرنانديز، نيابة عن اللاعب، والذي يقدر بمبلغ 15 مليون دولار، على أن يتم سداد المبلغ خلال 72 ساعة، في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة النادي الأرجنتيني، أن الشرط الجزائي ارتفع إلى 20 مليون دولار، بحلول يوم الثاني من أغسطس، وفي حالة دفع القادسية للمبلغ القديم، فإن جونيورز سيقدم بشكوى رسمية إلى (فيفا) ضد النادي السعودي.

وذكر الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن الاتفاق تم بين الطرفين، وتم اعتماد انتقال إيزيكيل فيرنانديز غلى صفوف القادسية، مقابل 18 مليون يورو، أي ما يعادل (19.7 مليون دولار)، على أن ينتقل اللاعب بعقد لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2029.

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وكان القادسية قد دخل موسم الميركاتو الصيفي بقوة، حيث تعاقد مع عدد من الأسماء العالمية، أبرزها الإسباني ناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد السابق الذي توج بلقبي يورو 2024 ودوري أبطال أوروبا، والجابوني بيير أوباميانج، نجم برشلونة وآرسنال الأسبق، وكذلك الحارس البلجيكي كوين كاستيلز، والمهاجم المكسيكي خوليان كوينونيس، ولاعب الوسط الأوروجوياني ناهيتان نانديز، فضلًا عن حسين القحطاني وقاسم لاجامي وعلي هزازي ومحمد قاسم.

يذكر أن إيزيكيل فيرنانديز (22 عامًا)، قد شارك مع منتخب الأرجنتين في منافسات كرة القدم، بدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حيث بلغ مع بلاده الدور ربع النهائي، قبل الخسارة أمام فرنسا بنتيجة (0-1)، لتغادر كتيبة المدرب خافيير ماسكيرانو، البطولة.