رسالة مشجعة من إدارة القادسية للاعبين

النادي لا يُعاني من أزمات مالية حسب إدارته

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدأ بندر باصريح مهمته في القادسية السعودي بهدف إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي، وقد وجهت إدارة النادي رسالة مشجعة للاعبين بهدف حثهم على بذل قصارى جهدهم للخروج من الأزمة الحالية.

وأقال النادي مدربه البلغار بيتيفا بعد الخسارة أمام أهلي جدة، وستكون مواجهة الفيصلي في الجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي هي الأولى للمدرب الجديد باصريح، وقد ضاعفت الإدارة مكافآت الفوز بها لتصل إلى 15 ألف ريال سعودي.

ونقلت الإدارة رسالة للاعبين مفادها أنها لن تبخل عليهم بالجهد والمال من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، موضحة أن الوضع الحالي للفريق غير مرضٍ أبدًا والجميع مطالب ببذل جهد أكبر في الفترة القادمة للتقدم أكثر نحو منطقة الدفء في جدول الترتيب.

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وكشف فارس المفلح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة أن النادي كان قد رصد مكافآت كبيرة للاعبين في حال الفوز بالمباراة الماضية، لكن الفريق خسر أمام الأهلي بعدما كان متقدمًا وقد أهدر عددًا من الفرص التي كانت تكفل له الخروج منتصرًا.

وأضاف المفلح " النادي لا يعاني أزمات مالية، بل إن هناك أعضاء شرف ورجال من أبناء الخبر يودون دعمه، لكن نتائج الفريق لا تشجعهم. إقالة بيتيفا كانت بهدف نشر أجواء إيجابية في الفريق، لكنه يبقى من أفضل المدربين في بلغاريا".

يُذكر أن القادسية سيلعب ضد الفيصلي يوم الخميس القادم، ويتواجد الفريق حاليًا في المركز الـ11 من جدول ترتيب البطولة.