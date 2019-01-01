فوساتي: نتغلب على ضغط المباريات بالروح والإصرار

ماذا قال المدرب قبل المواجهة الآسيوية؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال خورخي فوساتي المدير الفني لأهلي جدة السعودي أن فريقه يُعاني من ضغط المباريات الكبير خلال الفترة الحالية، لكنه يتغلب على ذلك بالروح والإصرار.

ويستعد الأهلي لمواجهة باختاكور الأوزبكي عصر اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وقد حقق الفريق انتصارًا جيدًا في الجولة الأولى على السد القطري.

وقال المدرب عن المباراة "مواجهة صعبة أمام منافس قوي، نسعى لتقديم عرض جيد وتحقيق الانتصار لمواصلة صدارة المجموعة الآسيوية. تابعنا فريق باختاكور في مباراته الماضية أمام بيرسبوليس، وقمنا بدارسة نقاط القوة والضعف لديه".

أضاف "أسعى دائمًا لاختيار أفضل تشكيل وطريقة لعب مناسبة لكل مباراة حسب قائمة الفريق المتاحة، حيث إن قائمة الفريق في بطولة الدوري المحلي مختلفة عن القائمة التي تشارك في بطولتي كأس زايد للأندية الأبطال ودوري أبطال آسيا".

وعن ضغط المباريات، قال المدرب "لعبنا 8 مواجهات في 30 يومًا فقط، بمعدل مباراة كل 3 أيام، لكننا نسعى دائمًا للتغلب على ضغط المباريات وتعويض الغيابات بالروح العالية والإصرار على تحقيق الانتصارات المتتالية".

يُذكر أن الأهلي هزم السد في جدة بهدفين دون رد أحرزها عمر السومة، فيما تعادل باختاكور مع بيرسبوليس في إيران بهدف لكل فريق.