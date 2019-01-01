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الفيفا يوافق على مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي

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لم يتبق سوى موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي آل خليفة، تلقيه موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على تواجد المحرق البحريني في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

وأكد آل خليفة في تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط إنه لم يتبق سوى موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم .

وكان الاتحاد السعودي ، قد كشف في وقت سابق عن مشاركة اندية من خارج المملكة ، منها المحرق البحريني ونادييًن كويتي وإماراتي .

موافقة الفيفا على تواجد المحرق بالدوري السعودي بعد الطلب الذي رفعه الاتحاد البحريني لـ “الفيفا” على خلفية تحفظ الاتحاد الآسيوي عل طلبه.

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يُذكر أن نادي المحرق يحمل لقب بطل الدوري البحريني الموسم الماضي ، ويحتل المركز الرابع خلال هذا الموسم بفارق 6 نقاط عن نادي الرفاع المتصدر قبل 5 مراحل على نهاية الدوري .

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