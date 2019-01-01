الفيفا يحتفي برقم محمد الشلهوب التاريخي

أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أحتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" باللاعب السعودي المُخضرم محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال السعودي الحالي بسبب تحقيق رقم خاص في دوري أبطال آسيا.

وأصبح قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب، أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا، بعد خوضه مباراة الزعيم ضد العين الإماراتي.

🗞️🔹 التقارير المقربة من #الهلال أكدت أن كاريلو يرغب في البقاء مع الزعيم خلال الفترة المقبلة

وهو ما أبلغه اللاعب لإدارة ناديه البرتغالي بنفيكا 🗣️



💡جدير بالذكر أن كاريلو انضم للهلال خلال الميركاتو الصيفي الماضي معارًا لمدة موسم واحد من بنفيكا



(📸: @Alhilal_FC) pic.twitter.com/eXykDxobRd — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 7, 2019

وشارك محمد الشلهوب في الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90، فيما أحرز هتان باهبري الهدف الأول، لتحمل رقم 78، في مشواره القاري.

جوميس يشكر جماهير الهلال السعودي

الحساب الرسمي للفيفا قال عبر حسابه : " جماهير الهلال عاشت يومًا مثاليًا أمس، شاهدت فريقها يفوز ويتأهل لدور الـ16 من موقع الصدارة، وكانت شاهدة على كتابة القائد محمد الشلهوب لتاريخ جديد، وبات اللاعب الأكثر مشاركة في دوري أبطال آسيا بخوضه 78 مباراة.

وأضاف حساب الفيفا : "الرقم مُرشح للزيادة فكم مباراة سيخوض إشارة إلى عدد مبارياته القارية".