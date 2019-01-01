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دوري أبطال آسيا

الفيفا يحتفي برقم محمد الشلهوب التاريخي

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أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

  أحتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" باللاعب السعودي المُخضرم محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال السعودي الحالي بسبب تحقيق رقم خاص في دوري أبطال آسيا.

وأصبح قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب، أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا، بعد خوضه مباراة الزعيم ضد العين الإماراتي.

وشارك محمد الشلهوب في الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90، فيما أحرز هتان باهبري الهدف الأول، لتحمل رقم 78، في مشواره القاري.

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الحساب الرسمي للفيفا قال عبر حسابه : " جماهير الهلال عاشت يومًا مثاليًا أمس، شاهدت فريقها يفوز ويتأهل لدور الـ16 من موقع الصدارة، وكانت شاهدة على كتابة القائد محمد الشلهوب  لتاريخ جديد، وبات اللاعب الأكثر مشاركة في دوري أبطال آسيا بخوضه 78 مباراة.

وأضاف حساب الفيفا : "الرقم مُرشح للزيادة فكم مباراة سيخوض إشارة إلى عدد مبارياته القارية".

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