رسميًا - العراق تخوض تصفيات كأس العالم 2022 في البصرة

الفيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة

ماجد جزر

تلقت الكرة العراقية أنباء سارة بعدما تأكد خوض الفريق مباريات تصفيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر، على ملعب البصرة بعد فترة غياب طويلة.

وبحسب الاتحاد العراقي فأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قد وافق على احتضان البصرة مباريات العراق في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2022.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي عبر صفحته على فيسبوك : "الفيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة".

ويستعد العراق للمشاركة في التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (قطر 2022)، وكأس أمم آسيا (الصين 2023)، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

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ورفع الفيفا في مارس 2018 قرار الحظر جزئياً عن 3 ملاعب عراقية في مدن البصرة وكربلاء وأربيل، لتعود الحياة إلى الكرة العراقية بعد سنوات من الحرمان.