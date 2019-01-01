نفاذ تذاكر الدرجة الرابعة لمواجهة المغرب ضد الأرجنتين

جمهور المغرب يرغب بمتابعة اللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشار موقع البطولة المغربي لنفاذ تذاكر الدرجة الرابعة الخاصة باللقاء الودي الذي سيجمع منتخب المغرب مع نظيره الأرجنتيني في ملعب طنجة الكبير يوم 26 مارس القادم.

وأوضح الموقع أن العشرات من الجماهير وصلوا لشباك رقم 9 في الملعب لشراء التذاكر "الأرخص" الخاصة باللقاء، إذ لا تزيد قيمة الواحدة عن 30 درهم مغربي، لكن كانت الصدمة بنفاذ التذاكر من نقاط البيع الرسمية وتواجدها في السوق السوداء.

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وتساءل العديد من الجماهير عن أسباب نفاذ التذاكر بعد ساعات قليلة من طرحها للبيع في ظل وجودها في السوق السوداء حول الملعب بضعف ثمنها الأصلي.

وقد شهد اليوم الأول من طرح التذاكر بيع أكثر من 10 آلاف تذكرة من مختلف الدرجات، وستستمر عملية البيع خلال الأيام القليلة القادمة.

يُذكر أن المباراة الودية المرتقبة ستشهد الظهور الأول للنجم ليونيل ميسي مع منتخب راقصي التانجو بعد كأس العالم 2018، إذ كان قد فضل الابتعاد لفترة عن المنتخب قبل أن يُقرر العودة وارتداء القميص الوطني من جديد.