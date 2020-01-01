الفيصلي يرفض طلب الشباب بشأن خالد الغامدي

ضم اللاعب جاء في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي

أكدت تقارير صحفية سعودية رفض إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج بيع المتبقي من عقد اللاعب خالد الغامدي لصالح نادي الشباب.

وجاء هذا الرفض بعد طلب إدارة النادي العاصمي برئاسة خالد البلطان ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد طلب من المدير الفني للفريق الأول، الإسباني لويس جارسيا.

وكان نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، قد أعلن منذ أسابيع تعاقده رسميًا مع خالد الغامدي؛ لاعب الفيصلي السعودي، لمدة ثلاثة مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.

ضم اللاعب جاء في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، ودخل في يناير الجاري الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ في يناير والانضمام له بنهاية الموسم مجانًا.

الظهير الأيمن خاض 13 مباراة في الموسم الجاري؛ بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر.

وسبق للغامدي أن لعب للقادسية والنصر الذي بقى به لمدة ثماني سنوات، وكذلك لعب للرائد قبل الانتقال للفيصلي في صيف عام 2019.

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