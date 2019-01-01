الفيصلي الأردني يرصد مكافآت خاصة للاعبيه في ظل اشتعال الدوري

سبع جولات متبقية لحسم من هو بطل الأردن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يسعى مجلس إدارة نادي الفيصلي الأردني لتحميس لاعبيه لمواصلة الانتصارات، في ظل بقاء سبع جولات فقط على نهاية الموسم.

الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المناصير الأردني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الجزيرة، صاحب الصدارة.

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وأكد محمد خميس؛ مساعد المدرب بالفيصلي، أن الإدارة منحت اللاعبين مكافأة قدرها 251 دينار عقب الفوز أمام الرمثا، موضحًا أنه تم رصد مكافأة أخرى بقيمة 301 دينار لكل لاعب بعد الفوز أمام السلط.

وحقق الزعيم الفوز أمام الرمثا بهدف وحيد، ثم فاز أمام السلط برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يلاقي الفيصلي، الوحدات في المباراة المقبلة في السابع من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ16 بالدوري.