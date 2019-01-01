الوحدات يفتقد لخدمات التونسي الهمامي أمام الفيصلي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
تأكد غياب التونسي سامي الهمامي؛ لاعب الوحدات الأردني، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الفيصلي، ضمن الجولة الـ16 بدوري المناصير الأردني للمحترفين.
المباراة من المقرر أن تقام في السابع من مارس المقبل، على استاد عماد الدولي.
ويأتي غياب المدافع التونسي عن المباراة، إثر تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل على الإنذار الثالث له خلال مواجهة شباب الأردن، أمس السبت.
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الوحدات حقق الفوز أمام شباب الأردن بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ15، لكن خسر الهمامي، الذي سيسبب غيابه أزمة في الدفاع خلال مواجهة الفيصلي.
يذكر أن رفاق التونسي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الصدارة.
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