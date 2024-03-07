الفيحاء لا يفوت الفرصة أبدًا .. ويسخر من النصر بـ"فيديو الحافلة"!

النصر يعيش أيامًا صعبة للغاية..

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بشكل مفاجئ.. سخر نادي الفيحاء السعودي، من عملاق الرياض النصر؛ بعد سقوط الأخير في فخ الخسارة أمام الرائد، مساء يوم الخميس.

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النصر سقط بهدف مقابل ثلاثة أمام الرائد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2023-2024.

الفيحاء نشر مقطع فيديو ساخر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يشير إلى عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم مع نادي الرائد، في حافلة واحدة من الرياض.

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وفي نفس اليوم الذي فاز فيه الرائد على العالمي بالرياض، حقق الفيحاء انتصارًا غاليًا على الشباب، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في العاصمة أيضًا.



واستغلالًا لهذا الأمر.. تجاهل الفيحاء، الأحزان التي يعيشها النصر والشباب وجماهيريهما، وقام بنشر هذا الفيديو الساخر؛ مع تعليق: "وضعنا وحنّا ماسكين خط الرجعة".

جدير بالذكر أن الفيحاء، ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024 من دور الـ16، منذ أيام قليلة؛ بالخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالذات.

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