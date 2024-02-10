"الفساد يظهر فقط عندما يخسر برشلونة الدوري" .. عمدة مدريد يرد على تصريحات تشافي!

عمدة مدريد يرد على تصريحات تشافي...

رد خوسيه لويس مارتنيز ألميدا، عمدة مدينة مدريد، على تصريحات تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، والتي اتهم فيها التحكيم الإسباني بانحيازه لريال مدريد، في مباريات الدوري.

وقال خوسيه ألميدا، في تصريحات عبر "راديو كتالونيا": "الدوري الإسباني بطولة منتظمة، وتلك هي الرسالة التي يتم إرسالها بشكل أساسي إلى برشلونة وتشافي، لا يمكن إنكار حقيقة أن الأمور هذا العام لا تسير كما كانت في العام الماضي".

وأضاف: "عندما فاز برشلونة باللقب، لم يتحدث أحد عن التحكيم أو فوز برشلونة مع سبق الإصرار أو أشياء من هذا القبيل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "من الناحية الرياضية، الأمور لا تسير بشكل جيد مع برشلونة هذا الموسم، وكما هو الحال في الحياة السياسية، عندما لا تسير الأمور بشكل على ما يرام بالنسبة لشخص، فإنه يفضل التحدث عن الآخرين وليس عن نفسه".

ويعاني برشلونة، هذا الموسم من تراجع في النتائج إذ يحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في سلم ترتيب الليجا، برصيد 50 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.