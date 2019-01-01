الفريق الوحيد الذي لم يستطع ميسي هزيمته!

لن تصدق أين يلعب الآن..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

حقق نجم نجوم برشلونة، ليونيل ميسي، رقمًا قياسيًا آخر بعد فوز برشلونة على ليون يوم الأربعاء، بمعادلة سجل أسطورة البلوجرانا، تشافي هيرنانديز، في عدد الانتصارات، ليحجز لفريقه مكانًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني عشر على التوالي.

وطوال فترة 15 عامًا مع الفريق الأول للبلوجرانا، واجه النجم الأرجنتيني 85 ناديًا مختلفًا وحقق الفوز على 84 منهم، لكن هناك ناديًا واحدًا فقط فشل ميسي في التغلب عليه، فمن هو وما قصته؟

الفريق هو جرامينيت، الناشط حاليًا في دوري الدرجة الثانية الكتالوني، حيث واجه برشلونة في دور الـ64 من كأس ملك إسبانيا لموسم 2004/2005.

بدأ ميسي هذه المباراة التي أقيمت بتاريخ 27 أكتوبر 2004، وكانت المباراة الأولى التي يشارك فيها بصفة أساسية مع الفريق الأول لبرشلونة.

ونجح جرامينيت، الذي كان يلعب في ذلك الوقت في دوري الدرجة الثانية الإسباني، في تحقيق مفاجأة مدوية عندما أطاح بالبارسا من البطولة بالفوز عليه بهدف دون رد، وكانت تشكيلة برشلونة تعج بالأسماء الكبيرة مثل تشافي وإنييستا وبويول وجيولي.

لم يواجههم ميسي أبدًا منذ ذلك الحين، لذا فهو يظل الفريق الوحيد الذي واجهه «البرغوث» ولم يهزمه.

من ناحية أخرى يعد إشبيلية هو أكثر فريق تفوق عليه ميسي بواقع 28 فوزًا.

تشكيلة برشلونة أمام جرامينيت 2004 (الفريق الوحيد الذي لم يهزمه ميسي)