بعد الفوز على ليون - ميسي يعادل إنجاز تشافي هيرنانديز

رقم مميز وصل له ميسي وعادل به إنجاز تشافي بعد لقاء ليون في دوري أبطال أوروبا

تمكن ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، من معادلة سجل تشافي هيرنانديز، أسطورة البلوجرانا، في عدد الانتصارات التي حققها بقميص النادي الكتالوني.

ميسي سجل هدفين وصنع مثلهما في ليلة اكتساح ليون بخماسية لهدف ووصول البلوجرانا إلى ربع النهائي للمرة 12 على التوالي.

وعقب الفوز على ليون، وصل ميسي إلى الانتصار الـ 476 في مسيرته بقميص برشلونة في جميع البطولات ليعادل سجل تشافي إلا أنّ البرغوث وصل لهذا الرقم في 673 مباراة فقط.

ولعب تشافي 767 مباراة بقميص برشلونة كما حقق رفقة ميسي 24 بطولة خلال 11 موسمًا.

أول انتصار للبولجا جاء في 16 أكتوبر عام 2004 وكان أمام فريق إسبانيول في ديربي كتالونيا.

🏆دوري الأبطال هو حلبة الصراع الحقيقية بيني وبينك يا رونالدو 🤼‍♂️🥊



"أي شيء يمكنك القيام به، يمكنني القيام به بشكل أفضل " 👏

هذا هو لسان حال ميسي بعد تألق رونالدو بهاتريك أول أمس، ليرد عليه ليو بهدفين وصناعة مثلهما 👌



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/BdLAPYxqBk — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

وفي 476 انتصار لميسي مع برشلونة تمكن من تسجيل 320 هدفًا كما كان موسم 2014-2015 هو الأكثر تحقيقًا للانتصارات بواقع 47 فوزًا وحقق فيه البلوجرانا الثلاثية الثانية في مسيرته والتي جاءت مع المدرب لويس إنريكي.

جدير بالذكر أنّ ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة وللدوري الإسباني وأول لاعب في تاريخ البلوجرانا يصل إلى 100 هدف مع الفريق.