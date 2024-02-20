"الفرصة ضعيفة جدًا" .. التصنيف يهدد حلم النصر في التأهل إلى كأس العالم للأندية

فرص النصر في التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025..

"عصفوران بحجر واحد".. ربما يكون هذا هو شعار الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

التصر يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخه، وضمان التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية بـ"نظامها الجديد"، في صيف 2025.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القارة الآسيوية 4 مقاعد في كأس العالم للأندية 2025؛ هم: حاملو لقب دوري الأبطال في عام 2021 وموسمي 2022-2023 و2023-2024، بالإضافة إلى النادي صاحب أعلى تصنيف.

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وضمن الهلال السعودي وأوراوا رد ديموندز الياباني، أول بطاقتين آسيويتين في مونديال الأندية 2025؛ على أن يتم حسم المقعدين الأخريين، بعد نهاية النسخة الحالية من مسابقة دوري الأبطال.

وفي هذا السياق.. استعرض الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، مساء اليوم الثلاثاء، موقف نادي النصر، الذي يتواجد في التصنيف الثامن آسيويًا بـ49 نقطة.

الرشيدي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لابد أن يضع نادي النصر، الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، على رأس أولوياته.. التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 من خلال التنصيف؛ صعب جدًا".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أنه في حال فاز النصر على الفيحاء، في إياب دور الـ16 من المسابقة القارية، غدًا الأربعاء، سيحصل على 6 نقاط؛ بواقع ثلاث نقاط للفوز وثلاث نقاط للتاهل إلى ربع النهائي.

وأوضح عايد الرشيدي، أن عدد نقاط العالمي سيرتفع وقتها في التصنيف إلى 55 نقطة، بالتساوي مع الفريق الكوري الجنوبي بوهانج ستيلرز "الخامس"؛ ولكنه سيظل بعيدًا عن جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، صاحب التصنيف الأعلى المؤهل إلى كأس العالم للأندية 2025 - حتى الآن -، بـ72 نقطة.

جدير بالذكر أن الهلال "المتصدر"، لا يدخل ضمن لعبة التصنيف؛ باعتباره ضامن التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025؛ بتتوّيجه بلقب دوري أبطال آسيا 2021.