الفرصة الأخيرة قبل اللجوء للمحاكم .. فصل جديد في أزمة مبابي وباريس سان جيرمان!

فصل جديد في أزمة مبابي وباريس سان جيرمان....

أفادت تقارير صحفية أن لجنة الاستئناف المشتركة لرابطة كرة القدم الفرنسية، قد حددت موعدًا لجلسة مواجهة كيليان مبابي، امام باريس سان جيرمان، والتي طالب فيها اللاعب الفرنسي بالحصول على 55 مليون يورو.

TOD

وكان مبابي، قد تقدم بشكوى ضد فريقه السابق وطالب فيها الحصول على 55 مليون يورو، يعتقد أنها ضمن مستحقاته، وهذا ما رفضته إدارة الفريق الباريسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن موعد الجلسة سيكون يوم 15 أكتوبر المقبل، بعد فشل حل الأزمة بين الطرفين بشكل ودي.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان، يعتمد في دفاعه على أن مبابي وافق شفهيًا على التخلي عن هذا المبلغ، وستكمل إدارة الفريق الفرنسي، محاولاتها لحل الأزمة دون اللجوء للمحاكم.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

وفي يوم 12 سبتمبر الماضي، مثل محامو باريس سان جيرمان، ومبابي أمام اللجنة القانونية في محاولة للتوصل إلى حل ودي، ولكن رفض الطرفان هذا الحل، وستكون الجلسة القادمة هي الفرصة الأخيرة لحل الأزمة أمام هيئة غير قضائية قبل اللجوء إلى المحاكم.

جدير بالذكر أن الصحيفة الإسبانية، في تقريرها قد شددت على أن باريس سان جيرمان، عازم على الدفاع عن موقفه حتى النفس الأخير وإن وصل الأمر إلى المحاكم.