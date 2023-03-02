الفرسان لم تسقط .. الوحدة يخطف نقطة من فم الهلال بالوقت القاتل في دوري روشن

الوحدة يتعادل إيجابيًا مع الهلال في مباراة مثيرة

تعادل فريق نادي الهلال مع نظيره الوحدة بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الرابع بترتيب دوري روشن، بينما رفع الوحدة رصيده عند 20 نقطة بالمركز الثاني عشر.

تقدم ميشايل ديلجادو بالهدف الأول لنادي الهلال بالدقيقة الثانية من زمن المباراة بعد مهارة رائعة راوغ بها مدافع نادي الوحدة، ليسدد الكرة في المرمى.

وتعادل أوسكار دوراتي بالدقيقة 24 من عمر اللقاء، بعد ركلة كرة وصلت إلى دوراتي الذي لعبها برأسه بشكل رائع أسكنت شباك محمد العويس حارس الهلال.

وأعاد النجم النيجيري أوديون إيجالو التقدم لنادي الهلال بالدقيقة 51، بعد عرضية رائعة أرسلها ميشايل إليه داخل منطقة الجزاء، ليسددها مهاجم الزعيم في المرمى.

ومن مهارة فردية رائعة، نجح البرازيلي أنسيلمو دي مورايس من تسجيل هدف التعادل لصالح نادي الوحدة بالدقيقة 57، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد العويس، لتعود له مرة أخرى يسددها في المرمى.

وسجل سعود عبد الحميد هدف الانتصار في مرمى الوحدة، بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق رأسية من كرة عرضية من ركلة ركنية.

وسجل سلطان السوادي هدف التعادل بالدقيقة التاسعة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، أسكنت شباك العويس.