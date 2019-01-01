الفتح يخطف فوزاً مثيراً من الشباب في الدوري السعودي

سجل هدف لاعب الفتح إبراهيم الشنيحي هدف الفوز لفريقه وذلك في الدقيقة 88، ليخطف نقاط هامة لصالح فريقه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

خطف نادي الفتح فوزاً ثميناً على حساب الشباب الفوز بنتيجة 1\0 في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي جمعتهم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

وسجل هدف لاعب الفتح إبراهيم الشنيحي هدف الفوز لفريقه وذلك في الدقيقة 88، ليخطف نقاط هامة لصالح فريقه.

وتلقى حسن معاذ مدافع نادي الشباب، بطاقة حمراء في مواجهة فريقه الدورية أمام الفتح، اليوم السبت، في ثاني مباراة رسمية له بعد عودته إلى الفريق العاصمي.

⏱ نهاية المباراة



الفتح 1️⃣🆚الشباب 0️⃣

سجل للفتح إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 88 ⚽️



(@SPL :📸) pic.twitter.com/tc0XdL4uza — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 9, 2019

وتحصل معاذ عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول البطاقة الصفراء الأولى، قبل أن يطرده الحكم بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 56 بسبب إعاقته للاعب الفتح.

وفي الشوط الثاني تواصلت اثارة المباراة وكاد الروماني بوديسكو لاعب الشباب أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه كرة أمام المرمى من زميله المغربي مبارك بوصوفه ليسدد الكرة ذهبت بعيداً عن الشباك. وواصل الشباب هجومه وأهدر لاعبه مبارك بوصوفه هدفاً محققاً عقب تلقيه كرة عائدة من حارس الفتح إلا أنه سدد الكرة فوق العارضة.

بهذه النتيجة توقف رصيد الشباب عند 34 نقطة، ليتواجد بهم في المركز الرابع، ورفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة، ليتواجد في المركز الثامن.