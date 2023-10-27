فيديو | الفتح ضحية الأب وابنه .. النموذجي يتجرع مرارة أهداف كريستيانو جونيور بنفس طريقة رونالدو

نجل كريستيانو رونالدو يبدع في دوري البراعم السعودي..

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يبدو أن الفتح السعودي سيكون ضحية مفضلة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، ونجله كريستيانو جونيور؛ لاعب فريق تحت 13 عامًا في العالمي..

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نجل صاروخ ماديرا قاد فريقه اليوم الجمعة، للفوز أمام الفتح ضمن الفئة نفسها، برباعية مقابل هدف وحيد، في إطار الجولة الثانية من الدوري السعودي للبراعم.

رباعية براعم العالمي سجل منها كريستيانو جونيور هدفين، الأول من ضربة جزاء، والثاني له من تسديدة من داخل منطقة الـ18 بعد متابعة جيدة لارتداد الكرة من حراس النموذجي، ليفتتح أهدافه بالقميص الأصفر.

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بالعودة لرونالدو، فقد افتتح هو الآخر أهدافه مع العالمي في شباك الفتح، ضمن الجولة الـ15 من الموسم الماضي لدوري روشن السعودي، والمفارقة أن هدف الدون كان من ضربة جزاء أيضًا، بينما انتهت المباراة بالتعادل 2-2.

يذكر أن رونالدو كان قد انضم للنصر في شتاء 2023 في صفقة انتقال حر، بينما وقع نجله مع العالمي قبل أسابيع قليلة بشكل رسمي.

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