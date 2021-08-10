خاص | يانيك فيريرا: اعتز بوشم الشباب وموسم الفتح محبط لنا

المدير الفني للفتح: هذا الثنائي هو الأهم في الفتح

في يونيو 2011، وصل البلجيكي يانيك فيريرا إلى المملكة لبدء مهمته كمساعد لمواطنه ميشيل برودهوم؛ المدير الفني الأسبق لنادي الشباب السعودي، مهمة صعبة تكللت بتحقيق لقب الدوري دون هزيمة، وهو اللقب الأخير لشيخ الأندية من الدوري المحلي حتى الآن.

نهاية ذلك الموسم عاد فيريرا إلى بلاده، ليتولى مهمته التدريبية الأولى، والتي كانت مع شارلروا، وبعدها وسانت ترويدن الذي صعد به إلى الدوري الممتاز.

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في سبتمبر 2015 وصل فيريرا إلى أكبر خطواته كمدير فني، بعدما تولى القيادة الفنية لفريق ستاندارد لييج، وحقق معه لقب الكأس على حساب معلمه برودهوم، مدرب كلوب بروج حينها، ليتولى بعدها تدريب أندية كويتشلن وبيفرين.

العودة من جديد إلى السعودية كانت عن طريق الفتح، بعدما قرر الفريق إقالة المدرب فتحي الجبال، لسوء النتائج، ليأتي فيريرا وينتشل الفريق من الهبوط ويبقيه بأعجوبة، قبل أن يقدم موسمًا رائعًا في الموسم التالي.

النسخة العربية من "جول" تواصلت مع مدرب الفتح الحالي، يانيك فيريرا، وتحدث معنا عن ذكرياته مع نادي الشباب والفوز باللقب، وكيف استفاد من برودهوم، وتجربته مع الفتح وغيرها من الأمور في الحوار التالي..

في يونيو 2011 كنت مساعدًا لميشيل برودهوم في فريق الشباب وحققت اللقب ..أولاً حدثنا عن ذكرياتك في هذه الفترة؟

لقد كان موسمًا رائعًا حيث حققنا 19 فوزًا و 7 تعادلات، ولم نتلقَّ أي خسارة، كان لدى بعض الفرق الأخرى مواهب فردية أكثر منا، لكننا لعبنا بشكل تكتيكي جيد للغاية.

كان تنظيمنا وروح فريقنا رائعين، لقد كان إنجازًا مذهلًا أن نصبح أبطالًا للدوري، المشاعر التي شعرت بها عندما فزنا بالدوري لا تُنسى.

كانت المباراة الأخيرة ملحمية! كان علينا أن نتعادل أو نفوز على الأهلي في جدة، حتى نصبح أبطالًا، كنا متقدمين بهدف، وتعادل الخصم قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، كان مستوى التوتر مرتفعًا بشكل لا يصدق في آخر 15 دقيقة، لكننا أنهينا المباراة دون أن نستقبل أي هدف وفزنا بالدوري، لذلك قمت بعمل وشم على ظهري كي يذكرني بهذا اللقب.

ماذا تعلمت في سنواتك الأولى مع برودهوم؟ هل كانت هذه التجربة مفيدة لك عند عودتك إلى المملكة العربية السعودية؟

لقد تعلمت الكثير مع ميشيل برودهوم في ذلك الوقت، كان لديه قدرة كبيرة على خلق روح الفريق مع الجميع في النادي، ليس فقط اللاعبين والجهاز، ولكن أيضًا مجلس الإدارة والعاملين والمشجعين.

اليوم ما زلت استخدم بعضًا مما تعلمته في ذلك الوقت لإدارة المجموعة، على الرغم من أن فلسفتي في التدريب تختلف عن فلسفة ميشيل.

بعد ذلك عدت إلى بلجيكا، وتوليت تدريب أندية مثل شارلروا وسانت ترويدن، قبل أن تحقق قفزة كبيرة في مسيرتك عام 2015 بتدريب ستاندر دو لييج، حققت الكأس على حساب برودهوم نفسه، مدرب كلوب بروج في ذلك الوقت .. كيف تصف هذا اللقب الذي حققته حينها على حساب أحد أهم المدربين؟

عندما عدت إلى بلجيكا، بدأت مسيرتي كمدير فني في سن مبكرة جدًا (31 عامًا)، وبعد بضع سنوات، فزت بلقب مع سانت ترودين وفزت بالكأس ضد فريق ميشيل برودهوم (كلوب بروج)، لقد منحني تحقيق ذلك عندما كنت أبلغ من العمر 34 أو 35 عامًا الكثير من الفخر، لم تكن معركة شخصية ضد ميشيل، لقد كان فريقي فقط يهزم فريقه، لطالما حظيت وسأظل أحظى باحترام كبير له، بدونه، لن أكون حيث أنا اليوم، سأكون ممتنًا له إلى الأبد.

بالحديث عن السعودية مرة أخرى، لماذا قررت العودة للمملكة عندما توليت تدريب الفتح عام 2019 بدلاً من الاستمرار في بلجيكا؟

قبل التوقيع مع نادي الفتح في أكتوبر 2019، تلقيت بعض العروض من بلجيكا ومن أندية أخرى في أوروبا، لكن بعد تحليل جميع العروض، بدا لي أن مشروع الفتح هو المشروع الأكثر إثارة للاهتمام من حيث كرة القدم،نهج الرئيس سعد العفالق كان طبيعيًا ومتواضعًا، ولكنه في نفس الوقت حاسمًا، وهذا تطابق مع شخصيتي وفكرت في الأمر "لنفعلها!". اليوم، بعد ما يقرب من عامين في النادي، أعلم أن هذا كان الاختيار الصحيح.

توليت تدريب الفتح في فترة صعبة للغاية، فريق لعب 6 مباريات ولديه نقطة واحدة، هل كنت تعلم العمل الشاق الذي كان ينتظرك حينها؟

نعم، لقد كان وقتًا صعبًا للغاية بالنسبة للفريق قبل التوقيع، بدا الأمر وكأن إنقاذ الفريق "مهمة مستحيلة" في ذلك الوقت، 6 مباريات بدون أي فوز، إذا أضفت إلى هذا آخر 9 مباريات من الموسم السابق دون فوز، فإن الفريق لم يكن قد حقق أي فوز في آخر 15 مباراة، كانت الروح منخفضة، والمواقف لم تكن صحيحة، شعرت أن الجميع فقد الأمل.

فزت في مباراتك الأولى، ثم نجحت في إنقاذ الفريق والاستمرار في الدوري السعودي للمحترفين من خلال تحقيق نتائج إيجابية أمام الفرق الكبيرة، مثل التعادل مع الهلال والنصر، والفوز على الأهلي. فكيف أخرجت الفريق من النفق المظلم إذًا؟

بالكثير من العمل الشاق من الجميع في النادي، مع مئات الساعات من تحليل الفيديو، مع مئات الساعات من الدورات التدريبية، نجحنا في إبقاء النادي في دوري المحترفين ووقعنا (أنا والجهاز الفني) عقودًا جديدة لموسمين آخرين.

كان نهجنا يدور حول كرة القدم على أرض الملعب. حاولنا تغيير الموقف العام وإيقاظ عقلية الفوز التي كانت نائمة لدى اللاعبين. في الموسم الأول، حققنا بعض النتائج الجيدة ضد الفرق الكبرى، مما يثبت أن الفريق كان لديه ما يكفي من الجودة والتصميم.

بدأت مع الفريق الموسم الجديد. ثم أضفت إلى التشكيل لاعبين فقط هما مراد باتنا وعمار الدحيم، قبل أن يضم الفريق في يناير لاعبين مثل كويفا، وسوداني الذي رحل مؤخرًا.. حينها تحدث البعض عن إمكانية التأهل إلى آسيا، خاصة مع النتائج المميزة مثل الفوز على النصر والأهلي والشباب والاتفاق، وإقصاء الهلال من الكأس، لكن في النهاية حقق الفريق المركز السابع، وهو أمر جيد مقارنة بالموسم السابق.

مقارنة بالموسم الذي سبقه، كان موسمنا الماضي جيدًا جدًا، تغلبنا على جميع الفرق الكبرى في الدوري، وحصلنا على ثالث أفضل هجوم في الدوري، ووصلنا إلى نصف نهائي كأس الملك وحصلنا في الدوري على المركز السابع، ولكن على الرغم من كل هذه النتائج الجيدة، فإننا نشعر ببعض الأسف والإحباط، دعونا نأمل أن نتمكن من تقديم أداء أفضل هذا الموسم، على الرغم من أنه سيكون صعبًا.

ماذا أضاف وجود لاعبين مثل كويفا ومراد باتنا للفريق؟

كويفا وباتنا ليسا فقط لاعبين جيدين، إنهم يغيرون قواعد اللعبة، يمكنهما أن يكونا حاسمين في أي لحظة من أي مباراة، بالطبع هما ليس وحدهما في الفريق، لكنهما يجعلان زملائهم في الفريق أفضل ويعطون الثقة للمجموعة بأكملها، إنهما من نوعية اللاعبين الذين يحبهم الجماهير.

في مقابلة سابقة، قلت إن الفتح لن يكون الفريق المفضل للجماهير الذين يحبون رؤية فريقهم يلعب بأسلوب دفاعي، حدثنا عن أفكارك في عالم التدريب، وأسلوبك وطريقتك المفضلة.

لأكون صادقًا، في سنوات التدريب الأولى، كنت مدربًا دفاعيًا، أعتقدت أن الأهم هو عدم تلقي الأهداف، لا أستطيع أن أقول إن هذا كان سيئًا، لأنني فزت بلقبين في أوروبا، لكن اليوم، تغيرت فلسفتي، الآن أنا أؤمن أكثر بالهجوم والضغط بالعديد من اللاعبين في منطقة 16 مترًا والذهاب إلى الأمام دائمًا، أنا لا أقول أن الدفاع ليس مهمًا، لأنه ليس كذلك، لكن يمكنك أن تكون هجوميًا ولا تزال تدافع جيدًا، إنها في الغالب مسألة تركيز وترقب، هذا جانب يتعين علينا تحسينه هنا في الفتح.

بالحديث عن الموسم الجديد، ما هي طموحاتك وتطلعاتك للموسم المقبل؟

أفضل عدم الحديث عن الطموحات والخطط قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، يمكن أن تتغير أشياء كثيرة وقبل تكوين مجموعة كاملة، من الصعب التحدث عن الأهداف.

كمدرب كرة قدم في عصر أصبح فيه المشروع طويل الأمد أشبه بالمستحيل، لأن كل شيء يعتمد على النتائج، هل يمكننا رؤية فيريرا مع الفتح لسنوات عديدة؟

كمدرب، من الصعب وضع خطط لحياتك المهنية، الأشياء يمكن أن تتغير بسرعة، خسارة أو فوز في مباراة واحدة تجعل الناس تراك بشكل مختلف، أنا أركز فقط على الحاضر.

عقدي مع الفتح حتى يونيو 2022، أنا أستمتع بوقتي هنا وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم، يمكن أن أكون هنا لمدة 5 سنوات قادمة يمكن أن يتم إقالتي في غضون بضعة أشهر، هذه هي حياة المدرب، لكن يجب أن أقول إنني أشعر بالدعم الكبير والمحبة من قبل الرئيس والمجلس والجميع في النادي.

هل يستطيع الفتح تحقيق مفاجأة مثلما حدث في 2013 والفوز بالدوري رغم اختلاف الظروف؟

سوف نرى، من الأفضل التحدث على أرض الملعب بدلاً من التحدث في الصحافة.

أخيرًا، هل تلقيت مؤخرًا عروضًا من أندية أخرى في السعودية أو الوطن العربي لتدريبها؟

نعم تلقيت عروضًا بالفعل، لكن كما قلت من قبل، أنا الآن أركز على عملي مع الفتح.