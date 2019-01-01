جمعية الفتح العمومية تُنصب العفالق رئيسًا بالتزكية

نادٍ جديد يحسم انتخاباته في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اجتمعت الجمعية العمومية لنادي الفتح السعودي اليوم الأحد ونصبت سعد العفالق رئيسًا للنادي للسنوات الأربعة القادمة بالتزكية.

وأعلنت لجنة الانتخابات فوز العفالق وقائمته في مجلس الإدارة بالكامل، وقد ضمت كلًا من: عبدالرحمن الحماد وخالد المخايطة وإبراهيم الشهيل وأحمد العبسي وحسن العفالق وحسن الجبر ومشاري السعدون ويوسف الموسى.

رسميًا | خالد الدبل رئيسًا للاتفاق بالتزكية

وحضر الجمعية العمومية للفتح 35 عضوًا في القائمة الي أعلنتها اللجنة، 7 منهم أصحاب عضويات ذهبية، وبينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات.

وقد تم خلال الجمعية العمومية كذلك اعتماد التقريرين المالي والإداري للنادي.