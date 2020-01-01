مدافع الفيحاء آخر أهداف الأهلي المحلية لدعم دفاعه

الأهلي مازال يبحث عن مدافع سعودي

يُسابق الأهلي الزمن للتعاقد مع مدافع محلي جيد قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، خاصة بعد فشل إرفين زوكانوفيتش في تقديم المردود المطلوب، واكتمال قائمة الأجانب لديه.

واستهدف النادي عدة أسماء أبرزها علي لاجامي مدافع الفتح ، وطلال عبسى مدافع التعاون ، لكن لم يُوفق في محاولتيه، إذ رفضت إدارة الأول تمامًا فكرة التخلي عن لاجامي في منتصف الموسم، فيما بات الثاني قريبًا من التوصل لاتفاق مع الاتحاد على الانتقال له عقب نهاية عقده مع "سكري القصيم" في نهاية الموسم الجاري.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن آخر أهداف الأهلي لدعم دفاعه من اللاعبين السعوديين، وهو سامي الخيبري مدافع الفيحاء الذي يُقدم أداءً جيدًا للغاية هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين لم تأخذ الطابع الرسمي بعد لكن اهتمام الأهلي بضم اللاعب واضح وجدي، وقد يستغل ظهيره الأيسر المعار للفيحاء "هاني صبياني" في الصفقة خاصة مع رغبة الفيحاء في ضمه نهائيًا لصفوفه.

وقد نقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة في الفيحاء عدم وصول أي عرض رسمي من الأهلي للتعاقد مع الخيبري مع التأكيد على صعوبة التخلي عنه في وسط الموسم، مؤكدة في نفس الوقت تقدمهم بطلب لشراء عقد صبياني بعد أدائه الممتاز مع الفريق هذا الموسم.

يُذكر أن الأهلي أعار خلال ميركاتو يناير لاعبه سلطان مندش للتعاون، وقد ضم صانع الألعاب الألماني ماركو مارين من النجم الأحمر الصربي.