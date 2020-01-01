الفتح يُوجه بوصلة الأهلي تجاه مدافع التعاون

نشاط للأندية السعودية في سوق الانتقالات الشتوي

يُحاول الأهلي جاهدًا دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بمدافع جيد، خاصة بعد فشل إرفين زوكانوفيتش في تقديم المردود المطلوب، وقد حاول الفريق بقوة ضم علي لاجامي مدافع الفتح، لكن محاولته تلك باءت بالفشل.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم السبت أن إدارة الأهلي تقدم بطلب للتعاقد مع لاجامي لكن طلبها هذا قوبل بالرفض القاطع من إدارة الفتح ، والتي أبلغت نظيرتها الأهلاوية برفضها التخلي عن اللاعب وفق أي صيغة انتقال.

الصحيفة أضافت أن هذا الموقف من الفتح وجه بوصلة الأهلي نحو طلال عبسى مدافع التعاون المرتبط معه بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه دخل الفترة الحرة في عقده ويستطيع التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة سكري القصيم لكن بشرط أن ينتقل له بداية من الموسم القادم.

الأهلي يرغب في ضم المدافع فورًا وخلال يناير الجاري، ولذا سيكون عليهم التفاوض مع التعاون لشراء المدة المتبقية من عقده.

من جانب آخر تنتظر إدارة الفتح من الأهلي تحويل مبلغ 6 ملايين ريال سعودي تمثل القيمة المتبقية من صفقة انتقال محمد المجحد للفريق الجداوي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

يُذكر أن الأهلي وافق يوم أمس على إعارة لاعبه سلطان مندش للتعاون، وقد ضم قبل عدة أيام صانع الألعاب الألماني ماركو مارين من النجم الأحمر الصربي.