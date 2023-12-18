الريال سيوسع الفارق في الصدارة!

ارتقى ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا بعد الفوز على فياريال (4-1) أمس الأحد، بينما يلعب جيرونا رفقة ألافيس اليوم الإثنين، على أمل استعادة القمة.

ورصدت صحيفة آس الإسبانية "كيف سيكون ترتيب الدوري الإسباني دون تدخل تقنية الفيديو" بعد مرور 17 جولة من المسابقة.

وسيحافظ ريال مدريد على عدد نقاطه (42)، لكنه سيتربع على الصدارة بفارق 3 نقاط عن جيرونا الذي سيبقى في المركز الثاني (39)، علما بأن رصيده الحالي 41 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما برشلونة صاحب المركز الثالث (35) فسيفقد نقطتين ويهبط للمركز الرابع (33)، خلف أتلتيكو مدريد الذي سيحافظ على نقاطه ذاتها (34).

وفي صراع الهبوط، يعد سيلتا فيجو المتضرر الأكبر من استخدام تقنية الفيديو، حيث يحتل المركز 18 برصيد 13 نقطة، وذلك بدلا من احتلال المركز 14 برصيد 16 نقطة (دون فار).

وسيفقد إشبيلية نقطة من رصيده تسقطه إلى المركز الـ18 (هبوط) برصيد 12 نقطة، علما بأنه يتواجد حاليا في المركز 17 برصيد 13 نقطة، فيما يبقى ألميريا الأخير (5) وغرناطة قبل الأخير (8) على حالهما دون أي تغيير.