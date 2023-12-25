الغوث الهجومي وصل .. تحديد موعد ظهور فيتور روكي في برشلونة!

تعزيز هجومي جديد للفريق الكتالوني...

حدد نادي برشلونة، موعد وصول صفقته الجديدة فيتور روكي، إلى إسبانيا للإعلان عن تقديم اللاعب البرازيلي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تأجيل انضمام اللاعب إلى البلوجرانا منذ الصيف الماضي.

وكان برشلونة، قد تعاقد مع فيتور روكي صاحب الـ 18 عامًا قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، وكان من المنتظر وصوله في الصيف القادم.

إلا أن الإصابات التي يعاني منها الفريق وخاصة إصابة جافي، جعلت الفريق الكتالوني يسعى لتعجيل انضمام اللاعب ليقدمه في يناير.

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وبحسب ما ذكره الصحفي "فابريزيو رومانو"، فإن اللاعب سيسافر إلى إسبانيا خلال الساعات القليلة القادمة، وسيصل في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن يصل روكي صاحب الـ 18 عامًا، إلى إسبانيا مع عائلته وسيبدأ بشكل مباشر خوض التدريبات تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، ليصبح جاهزًا لخوض أولى مبارياته مع برشلونة، عقب نهاية العطلة الشتوية.