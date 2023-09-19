"إلغوا اللقاء حفاظًا على رونالدو" .. فيديو صادم عن ملعب مباراة النصر وبرسبوليس

فيديو يرعب جماهير نادي النصر

بعد الاستقبال الحافل في إيران.. تأمل جماهير نادي النصر السعودي، أن تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الرياض، سالمة وبدون أي إصابات.

النصر يواجه برسبوليس الإيراني، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ونشر الإعلامي الرياضي داوود إيكدري، مقطع فيديو؛ يظهر حالة ملعب آزادي، الذي يحتضن مباراة العالمي أمام الفريق الإيراني، عن قرب.

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وعلق إيكدري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على مقطع الفيديو؛ قائلًا: "عشب ملعب آزادي، لا يزال في حالة غير جيدة لمباراة برسبوليس ضد النصر.. مع الأسف".

ومن ناحيتهم.. أعرب عشاق النصر، عن قلقهم بعد رؤية هذا الفيديو؛ حيث طالب البعض بإلغاء اللقاء، ونقله إلى أرض محايدة، حفاظًا على سلامة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ونجوم الفريق.

بينما سخر آخرون، من كيفية لعب نجوم عالميين؛ مثل رونالدو والسنغالي ساديو ماني، على أرض تشبه المزارع، بينما أندهش قطاع كبير، من موافقة الاتحاد القاري للعبة، على خوض المباراة، في مثل هذا الملعب.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يتواجد في المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، مع كل من برسبوليس والدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.