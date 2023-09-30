الغموض مستمر .. مساعد مارتينو لا يستبعد غياب ميسي لفترة أطول!

الانتكاسة مستمرة للنجم الأرجنتيني

حالة من الغموض تحيط بجاهزية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل المباراة القادمة لإنتر ميامي أمام نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي.

ميسي كان يتمتع ببداية مبهرة بتجربته الجديدة في الولايات المتحدة، لكنه عاد من الواجب الدولي مع منتخب الأرجنتين، ليغيب عن فريقه الحالي في آخر مباراتين، منهما المواجهة التي خسرها إنتر ميامي 2/1 أمام هيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

ومن جانبه قال خافيير موراليس مساعد جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي عن جاهزية ميسي:"إننا نتعامل مع الأمر يومًا بعد يوم، كنا نحاول حتى اللحظة الأخيرة تجهيزه للمباراة النهائية لكنه لم يتمكن من المشاركة".

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وأضاف:"هناك تواصل مع الطاقم الطبي ومعه لمعرفة ما يشعر به، سوف ينضم للتدريبات ويختبر مدى قدرته على الظهور".

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ويعاني ميسي في الوقت الحالي من إرهاق عضلي وإصابة في الأنسجة الندبية، مما يجعل إمكانية لعبه ضد نيويورك سيتي في الساعات الأولى من صباح الغد الأحد محل شكوك.

يذكر أن صاحب الـ36 سنة نجح في تسجيل 11 هدفًا ولعب 5 تمريرات حاسمة في أول 12 مباراة له مع إنتر ميامي.