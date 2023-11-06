بعد الغضب الجماهيري .. جيسوس يبرر "اختفاء" موهبة الهلال عن المباريات

تصريحات جورج جيسوس بعد مباراة الهلال ومومباي

خرج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن صمته الطويل؛ بشأن "اختفاء" أحد أبرز مواهب الفريق الأول لكرة القدم، عن المباريات.

الهلال يحقق نتائج أكثر من رائعة مع جيسوس، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، آخرها الفوز على مومباي سيتي الهندي (2-0)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

جيسوس قال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد مباراة مومباي، ردًا على عدم إشراكه مصعب الجوير، في مواجهات الفريق الأول لكرة القدم: "اللاعب مصاب حاليًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووجه المدير الفني البرتغالي، رسالة غير مباشرة إلى بعض الجماهير التي اتهمته بتدمير موهبة الجوير، بتأكيده على أن اللاعب، لم يكن يشارك في المباريات، حتى قبل أن يتولى هو مسؤولية قيادة الفريق الأزرق.

وعن مباراة مومباي.. أشاد جورج جيسوس، بتنظيم الفريق الهندي، في الشوطين الأولين من مواجهتي الذهاب والإياب، لافتًا إلى أنه كان يعلم أنه سيواجه صعوبة؛ من أجل تحقيق الانتصار.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن نافباخور الأوزبكي "الوصيف".